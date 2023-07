Reprodução: Agência Brasil Lula vai à Argentina

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) embarca para a Argentina nesta segunda-feira (3). Ele chegará em Brasília, de Ilhéus (Bahia) nesta tarde, por volta das 14h. Mais tarde, às 17h, parte para Puerto Iguazú.

Lula irá participar da 62.ª Cúpula do Mercosul e Países Associados. Durante o evento, ele irá assumir a presidência temporária do bloco, cargo que deve ser ocupado por seis meses.

O evento e a posse do Mercosul acontecem amanhã (4). Durante a tarde de terça-feira, Lula visitará a Usina Binacional Itaipu, com parte no Brasil e outra no Paraguai .

"Essa cúpula é particularmente relevante para nós porque, em primeiro lugar, o Brasil assume a presidência pro tempore num contexto de retomada de prioridade da integração, então não é uma presidência rotineira, é a prioridade concedida pelo governo aos processos de integração, começando pela volta à Celac, a realização da cúpula sul-americana e agora o Mercosul, fundamental para o desenvolvimento dos nossos países", disse a embaixadora Gisela Padovan, secretária de América Latina e Caribe do Ministério das Relações Exteriores (MRE).

Segundo o Planalto, os presidentes dos países do Mercosul, Alberto Fernández, da Argentina, Luiz Inácio Lula da Silva, do Brasil, Mário Abdo Benítez, do Paraguai e Luiz Lacalle Pou, do Uruguai, vão debater, além do acordo com a União Europeia, um possível tratado com a Associação Europeia de Comércio Livre (AECL), grupo de países do continente que não participam do bloco europeu.

Sobre o acordo com a União Europeia, o embaixador Maurício Lyrio, secretário de Assuntos Econômicos e Financeiros do MRE, disse que "os acordos são muito delicados e têm exigido um trabalho de coordenação interna muito intenso".

Esta será a oitava viagem internacional do presidente em sete meses de governo. Ele já visitou 12 países neste período, que foram: Argentina, Uruguai, Estados Unidos, China, Emirados Árabes, Portugal, Espanha, Reino Unido, Japão, Itália, Vaticano e França.

Dias depois da viagem à Argentina, Lula deve embarcar para Letícia , cidade da Colômbia , no próximo sábado (8). O município colombiano faz fronteira com Tabatinga, cidade brasileira que fica no Amazonas.

O presidente deve participar de um fórum de debates científicos sobre a Amazônia. Em maio, durante reunião bilateral com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, Lula garantiu presença no evento. Os líderes devem ainda se reunir durante os dias na cidade colombiana.