Alan Santos/PR Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao lado do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos)





Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), governador de São Paulo, prestou solidariedade ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ), que foi condenado nesta sexta-feira (30) pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e se tornou inelegível pelos próximos oito anos.

"A liderança do presidente Jair Bolsonaro como representante da direita brasileira é inquestionável e perdura. Dezenas de milhões de brasileiros contam com a sua voz. Seguimos juntos, presidente”, escreveu o governador em seu perfil no Twitter.

O Tribunal Superior Eleitoral condenou Bolsonaro pela propagação de informações falsas sobre as urnas eletrônicas. Com isso, o ex-presidente ficará inelegível pelos próximos oito anos. O julgamento encerrou com o placar de 5 a 2 contra o antigo mandatário do país.

O capitão da reserva atacou o sistema eleitoral brasileiro em uma reunião com embaixadores em junho de 2021. Na visão da Corte Eleitoral, o ex-governante cometeu abuso de poder político ao transmitir a reunião na TV Brasil, emissora estatal do governo federal.

Além do relator, ministro Benedito Gonçalves, os magistrados Floriano Marques Neto, André Tavares, Cármen Lúcia e Alexandre Moraes votaram pela condenação. Os ministros Raul Araújo e Kassio Nunes Marques abriram divergência e pediram a absolvição do ex-presidente.

Na visão do relator, Jair Bolsonaro cometeu erro grave de uso indevido dos meios de comunicação ao transmitir reunião com teor de descrédito ao sistema eleitoral brasileiro.

Com a condenação, o ex-presidente só poderá disputar novamente uma eleição em 2032, caso não ocorra nenhuma mudança na decisão da justiça. Por conta disso, nomes são ventilados para representar à direita na disputa presidência de 2026.

Os governadores Tarcísio de Freitas e Romeu Zema (Minas Gerais) são colocados como os favoritos. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro também é vista com chances de ser a representante do bolsonarismo.

Veja como se posicionou cada um dos sete ministros do TSE

– Benedito Gonçalves, relator: a favor da condenação

– Raul Araújo: a favor da absolvição

– Floriano de Azevedo Marques: a favor da condenação

– André Ramos Tavares: a favor da condenação

– Cármen Lúcia: a favor da condenação

– Nunes Marques: a favor da absolvição

– Alexandre de Moraes: a favor da condenação





