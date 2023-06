Reprodução Jair Bolsonaro foi condenado a ficar oito anos inelegível por abuso de poder

A defesa de Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta sexta-feira (30) que irá aguardar a publicação do acórdão da condenação do ex-presidente para definir a estratégia de recurso. Bolsonaro foi condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a ficar inelegível por oito anos.

Os advogados do ex-presidente ainda afirmaram que receberam a decisão com “profundo respeito”.

Bolsonaro foi condenado por abuso de poder, após se reunir com embaixadores para atacar o sistema eleitoral em julho do ano passado. Na época, ele atacou o sistema eleitoral e fez críticas ao seu oponente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Além do relator, ministro Benedito Gonçalves, os ministros Floriano Marques Neto, André Tavares, Carmen Lúcia e Alexandre Moraes votaram pela condeção. Os ministros Raul Araújo e Kassio Nunes Marques abriram divergência e pediram a absolvição do ex-presidente.

Na visão de Benedito Gonçalves, Jair Bolsonaro cometeu erro grave de uso indevido dos meios de comunicação ao transmitir reunião com teor de descrédito ao sistema eleitoral brasileiro.

"No caso dos altos, a extrema gravidade do uso indevido de meio de comunicação foi potencializada pelo uso dos símbolos da presidência da República como arma anti-institucional, visando levar a atuação da justiça eleitoral ao completo descrédito perante a sociedade e a comunidade internacional", disse o ministro em seu relatório final

Gonçalves afirmou que não foram encontrados slides que comprovassem o envolvimento de ministérios, e que, portanto, as provas apontavam para a conclusão de que Bolsonaro foi inteiramente responsável pela reunião com os embaixadores.

O relator também manteve a inclusão da minuta do golpe na ação – o documento encontrado com o ex-ministro Anderson Torres. Ele lembrou que a medida já havia recebido a aprovação do TSE em fevereiro e que a minuta está relacionada ao caso, mesmo que tenha sido apresentada posteriormente.

“Tomei uma facada nas costas”

Bolsonaro comentou a decisão do TSE e disse ter tomada uma facada nas costas com o julgamento. Ele acusou a Corte Eleitoral de condená-lo por outros atos, como o 8 de janeiro e os ataques à sede da Polícia Federal em Brasília, em 12 de dezembro do ano passado.

“Há pouco tempo tentaram me matar em Juiz de Fora, levei uma facada na barriga. Hoje levei uma facada nas costas com a inelegibilidade”, disse após quebrar o silêncio.