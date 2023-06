Rovena Rosa/Agência Brasil - 17/06/2019 Ex-governador João Doria





O ex-governador João Doria voltou a ser citado como um nome forte para concorrer a Prefeitura de São Paulo pelo PSDB, mas a direção municipal descartou qualquer possibilidade. O partido trabalhará para indicar o vice da chapa de Ricardo Nunes (MDB-SP).

Figuras tucanas da capital paulista se incomodaram com as negociações feitas pelo atual prefeito com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) e governador Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP). Nunes tem dito a aliados que a indicação do vice será feita pelos bolsonaristas.

Na avaliação de alguns nomes importantes do PSDB, é o partido quem deveria indicar o vice, já que Nunes esteve na mesma chapa que o ex-prefeito Bruno Covas, que faleceu no começo de 2021.

Com a possibilidade de não ter protagonismo na corrida eleitoral do ano que vem, o grupo levantou a hipótese de convidar João Doria para se colocar à disposição de concorrer novamente ao cargo.

Apesar de Doria estar com a popularidade em baixa na capital, ele é visto como um político capaz de brigar pelo segundo turno e fazer com que o PSDB eleja uma boa quantidade de vereadores em 2024.

Só que a ideia não prosperou. Primeiro porque pessoas próximas ao ex-governador deixaram claro que ele não tem qualquer intenção de voltar à vida pública nos próximos anos. O foco dele seguirá em seus empreendimentos.

O segundo ponto é que o diretório municipal do PSDB quer seguir ao lado de Ricardo Nunes.

PSDB sonha com vice, mas não fará exigência

O diretória municipal tucano trabalhará para ter o vice na chapa de Ricardo Nunes, mas não colocará o desejo como condição para apoiar o prefeito.

O partido quer fazer parte do grupo e entende que, caso não tenha o vice, poderá reivindicar secretarias.

Em relação aos candidatos a vereador, o PSDB tem convicção que conseguirá se manter com um bom número de representantes na Câmara.





