Apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comemoraram nesta sexta-feira (30) a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Durante um evento em Porto Alegre, que contou com a presença do petista, a plateia gritou “inelegível” ao se referir ao julgamento no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) que tornou o capitão da reserva inelegível pelos próximos oito anos.

A comemoração das pessoas presentes no evento aconteceu após o discurso do ministro da Secom, Paulo Pimenta (PT).

“Brasil voltou gente. Depois de um longo inverno, que muitos chegaram a pensar que jamais ia terminar. E o inverno sempre acaba e chega a primavera. E, junto com ela, o presidente Lula voltou para trazer esperança para o nosso povo”, discursou Pimenta.

Na sequência, as pessoas presentes no evento começaram a gritar “inelegível”. No meio da comemoração, Lula aproveitou também para discursar na inauguração formal dos novos blocos do Hospital de Clínicas de Porto Alegre.

“A certeza de que este país está no rumo certo e que valeu a pena lutar em defesa da democracia, contra a injustiça, para que pudéssemos estar aqui neste momento, renovando nossa esperança e certeza de que a gente acredita no futuro deste país”, falou o presidente.

O Tribunal Superior Eleitoral condenou Bolsonaro pela propagação de informações falsas sobre as urnas eletrônicas. Com isso, o ex-presidente ficará inelegível pelos próximos oito anos. O julgamento encerrou com o placar de 5 a 2 contra o antigo mandatário do país.

O capitão da reserva atacou o sistema eleitoral brasileiro em uma reunião com embaixadores em junho de 2021. Na visão da Corte Eleitoral, o ex-governante cometeu abuso de poder político ao transmitir a reunião na TV Brasil, emissora estatal do governo federal.

Além do relator, ministro Benedito Gonçalves, os magistrados Floriano Marques Neto, André Tavares, Cármen Lúcia e Alexandre Moraes votaram pela condenação. Os ministros Raul Araújo e Kassio Nunes Marques abriram divergência e pediram a absolvição do ex-presidente.

Na visão do relator, Jair Bolsonaro cometeu erro grave de uso indevido dos meios de comunicação ao transmitir reunião com teor de descrédito ao sistema eleitoral brasileiro.

Lula em Porto Alegre

Lula viajou para Porto Alegre (RS) nesta sexta e se encontrou com o governador Eduardo Leite (PSDB). Os dois entregaram casas do programa Minha Casa, Minha Vida, almoçaram no Palácio do Piratini e estiveram na inauguração de novos blocos do Hospital de Clínicas da capital gaúcha.





