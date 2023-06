Reprodução: Agência Brasil Flávio Dino

Os perfis regionais da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal foram suspensos nas redes sociais (Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn e outras) após determinação do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino . Na quinta-feira (29), a página da PRF de Sergipe foi hackeada e uma foto pedindo Pix para o ex-presidente Jair Bolsonaro foi divulgada.



A decisão foi publicada nesta sexta-feira (30) no DOU (Diário Oficial da União). Flávio Dino deu o prazo de 30 dias para que as superintendências regionais da PF e da PRF encaminhem análises de segurança dos perfis ao Ministério da Justiça. A partir de agora, as publicações ocorrem nas contas nacionais das corporações.

Segundo o ministro, a PRF vai abrir uma investigação para apurar o caso e tomar providências.

"Em face da alegada invasão de perfil regional da PRF em Sergipe, inclusive com troca da senha, estou determinando a suspensão dos perfis regionais da PF e da PRF para análise da segurança, permanecendo somente os perfis nacionais nas redes sociais. Quanto à retirada do ar da postagem criminosa, a PRF está com providências em andamento. E investigação será instaurada para apuração dos fatos", escreveu Dino nas redes sociais.

Reprodução / Instagram Publicação feita no perfil da PRF de Sergipe pedindo dinheiro para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL); corporação diz ter sido vítima de ataque hacker





O post foi feito por volta das 4h da manhã e contava com um QR Code na imagem e um código de chave aleatória de Pix no texto, para que as pessoas fizessem a transferência.

Em nota, a PRF diz que "não pede doações de qualquer espécie para pessoas públicas ou partidos políticos".

"A PRF informa que apura o ocorrido para tomar as providências necessárias, a fim de cessar esta e futuras investidas criminosas, e reforça suas defesas contra esse tipo de ataque", afirmou em nota.