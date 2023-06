Reprodução / Instagram - 29.06.2023 Publicação feita no perfil da PRF de Sergipe pedindo dinheiro para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL); corporação diz ter sido vítima de ataque hacker

O ministro da Justiça, Flávio Dino, determinou a suspensão dos perfis regionais da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal para análise de segurança após uma foto ser publicada na página da PRF de Sergipe pedindo doações para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A corporação informou ter sido alvo de um ataque hacker na madrugada desta quinta-feira (29).

Além disso, ele determinou que a postagem fosse retirada do ar. De acordo com Dino, a PRF vai abrir uma investigação para apurar o caso e tomar providências.

"Em face da alegada invasão de perfil regional da PRF em Sergipe, inclusive com troca da senha, estou determinando a suspensão dos perfis regionais da PF e da PRF para análise da segurança, permanecendo somente os perfis nacionais nas redes sociais. Quanto à retirada do ar da postagem criminosa, a PRF está com providências em andamento. E investigação será instaurada para apuração dos fatos", escreveu Dino nas redes sociais.

O post foi feito por volta das 4h da manhã e contava com um QR Code na imagem e um código de chave aleatória de Pix no texto, para que as pessoas fizessem a transferência.



"A equipe da Polícia Rodoviária Federal de Sergipe decidiu colaborar com a causa do nosso ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, acreditamos que ele ainda tem sua cidadania brasileira e merece todo nosso apoio como pátria! Se você concorda, ajude-nos com Pix de qualquer valor, todo dinheiro será restituído a ele!", dizia a publicação que já foi excluída.

Em nota, a PRF informou que "o Instagram da Superintendência da Polícia Rodoviária Federal em Sergipe foi alvo de ataque hacker" nesta madrugada, tentando aplicar um "golpe" nos seguidores da página.



A corporação disse ainda que "não pede doações de qualquer espécie para pessoas públicas ou partidos políticos".



"A PRF informa que apura o ocorrido para tomar as providências necessárias, a fim de cessar esta e futuras investidas criminosas, e reforça suas defesas contra esse tipo de ataque", afirmou em nota.

