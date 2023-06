Reprodução/Twitter Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e Valdemar Costa Neto, presidente do Partido Liberal.

O presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, afirmou que a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que tornou Jair Bolsonaro (PL) inelegível por oito anos nesta sexta-feira (30), é uma "injustiça" contra "o maior líder popular desde a redemocratização", e declarou lealdade ao ex-presidente. “Não tem como acreditar no que está acontecendo”, escreveu o político no Twitter.

Costa Neto disse acreditar que a punição deve movimentar os eleitores e que isso será "registrado nas eleições de 2024 e 2026". Bolsonaro é o terceiro ex-presidente a se tornar inelegível desde a redemocratização do país, em 1988. A ação julgada pelo TSE contra o ex-mandatário foi movida pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT).

Não tem como acreditar no que está acontecendo: a primeira vez na história da humanidade que um ex-presidente perde os direitos políticos por falar.

Vamos trabalhar dobrado e mostrar nossa lealdade ao Presidente Bolsonaro. Podem acreditar que a injustiça de hoje será capaz de… — Valdemar Costa Neto (@CostaNetoPL) June 30, 2023





Inelegibilidade de Bolsonaro

Bolsonaro foi acusado de abuso do poder político e dos meios de comunicação durante uma reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada, em julho de 2022, quando ele atacou, sem provas, as urnas eletrônicas e o TSE. Ele foi sentenciado a oito anos sem poder concorrer a cargos políticos, após ação movida pelo PDT, com um placar de 5x2 entre os votos dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral.

A defesa do ex-presidente diz que, no encontro com os embaixadores, foi praticado “ato de governo” e que a reunião não tratou das eleições, nem houve pedido de votos ou ataques a adversários do pleito. Os advogados afirmam ainda que Bolsonaro não atua contra a democracia, mas expõe dúvidas sobre o sistema. Bolsonaro responde a mais 15 processos na Justiça.