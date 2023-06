redacao@odia.com.br (Estadão Conteúdo) "Todos são bons pagadores”, disse Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que Venezuela e Cuba devem acertar as dívidas que têm com o Brasil, cujos valores ultrapassam R$ 1,5 bilhão. Lula afirmou que os dois países são "bons pagadores" e citou a visita recente de Nicolás Maduro ao país, ocasião em que as dívidas existentes foram discutidas. A fala foi feita pelo presidente em entrevista à Rádio Gaúcha.

O maior problema para o não pagamento das dívidas foi o afastamento promovido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), segundo Lula. "É verdade que a Venezuela não pagou”, declarou o petista. “O governo brasileiro fechou as portas, foram praticamente quatro anos sem relação", afirmou.





Em março deste ano, o assessor especial da Presidência, Celso Amorim, foi enviado para Caracas e discutiu a questão da dívida com o governo venezuelano, que respondeu com disposição para ressarcir os cofres brasileiros. “Conversei com Maduro, falei que é preciso começar a acertar o pagamento da dívida e ele vai acertar, Cuba vai acertar porque todos são bons pagadores”, disse Lula.

O petista defendeu, também, colocar “dinheiro em outros países”, e comentou a relação comercial entre China e Argentina. "O Brasil não pode permitir que a China coloque swap [espécie de acordo financeiro] de US$ 30 bilhões para que a Argentina compre produtos chineses e o Brasil, que tinha balança comercial de US$ 40 bilhões com a Argentina, não coloque nada e deixe os produtos brasileiros aqui na prateleira", comentou Lula.

