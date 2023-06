Reprodução: Ricardo Stuckert General Amaro, do GSI e Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) irá se reunir nesta quarta-feira (28) com os ministros da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino , e o ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional), general Marcos Amaro , às 16h30 no Palácio do Planalto. Eles devem para discutir quem ficará no comando da segurança presidencial, a Polícia Federal ou o GSI.

O GSI gostaria de voltar a ter o controle total da função, como era no governo anterior, enquanto a Polícia Federal quer permanecer à frente da segurança de Lula. O presidente tem até sexta-feira (30), prazo estabelecido no decreto que dividiu o trabalho entre as duas instituições, para tomar uma decisão.

A Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (ADPF) afirmou, em janeiro deste ano, que a presença de militares na segurança do Presidente da República é um “desvirtuamento de funções” que pode comprometer a democracia. Na última terça (27), a entidade reforçou o posicionamento.

Além da segurança de Lula, a PF também cuida do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e da primeira-dama Janja Lula da Silva desde a posse.

No dia 20 de junho, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou a jornalistas que o comando da segurança presidencial voltaria para o GSI, mas que Lula integraria agentes da PF na equipe.

“É o GSI quem vai fazer [a segurança], e o presidente terá a liberdade de fazer e convidar quem ele entender que deve compor, independentemente de ser da Polícia Federal, militar ou membro das Forças Armadas. Será montado modelo híbrido, sob coordenação do GSI”, disse Rui Costa.





O que é o GSI?

O GSI é responsável por auxiliar diretamente o presidente da República nas suas atribuições, especialmente nas questões militares e de segurança.

Entre as competências, também há a análise e o acompanhamento de assuntos com potencial de risco, a prevenção de ocorrências de crises e a coordenação do gerenciamento em caso de grave e iminente ameaça à estabilidade institucional.

O GSI cuida da segurança pessoal do presidente, do vice-presidente, de seus familiares, assim como dos palácios presidenciais e das residências oficiais.

O Gabinete de Segurança Institucional foi extinto durante o governo Dilma Rousseff (PT), mas foi recriado pelo então presidente Michel Temer (MDB) em 2016 e mantida pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.