Edilson Rodrigues/Agência Senado - 27.06.2023 Relatora da CPMI do 8 de Janeiro, senadora Eliziane Gama (PSD-MA)

A senadora Eliziane Gama (PSD-MA), relatora da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de Janeiro, pediu esclarecimentos sobre as investigações a respeito do ataque hacker ao perfil da Polícia Rodoviária Federal de Sergipe nesta quinta-feira (29). A publicação feita na página pedia doações em Pix para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A solicitação foi enviada em um ofício ao diretor-geral da PRF, Antônio Fernando Souza Oliveira.

"Solicito informações sobre a abertura de sindicâncias e processos internos em relação ao ataque hacker mencionado na nota de esclarecimento da PRF, a fim de apurar eventuais responsabilizações criminais ou disciplinares", escreveu a senadora no documento.

A publicação foi feita no perfil da PRF de Sergipe durante a madrugada e contava com um QR Code na imagem e um código de chave aleatória de Pix no texto, para que as pessoas fizessem a transferência.

"A equipe da Polícia Rodoviária Federal de Sergipe decidiu colaborar com a causa do nosso ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, acreditamos que ele ainda tem sua cidadania brasileira e merece todo nosso apoio como pátria! Se você concorda, ajude-nos com Pix de qualquer valor, todo dinheiro será restituído a ele!", dizia a publicação que já foi excluída.

A corporação informou, em nota, ter sido alvo de um ataque hacker e reiterou que "não pede doações de qualquer espécie para pessoas públicas ou partidos políticos".

Nesta manhã, o ministro da Justiça, Flávio Dino, determinou a suspensão dos perfis regionais da Polícia Federal e da PRF para análise de segurança. Ele também solicitou que a postagem fosse retirada do ar.

De acordo com Dino, a PRF vai abrir uma investigação para apurar o caso e tomar providências.

