MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Jair e Michelle Bolsonaro





O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) afirmou nesta terça-feira (27) que sua esposa, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, pode concorrer à Presidência da República em 2026. Em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, o capitão da reserva comentou sobre o risco de se tornar inelegível pelos próximos oito anos.

"Se ela quiser, ela pode sair candidata. Mas o que eu converso com a Michelle é que ela não tem experiência. Para ser prefeito de cidade pequena já não é fácil. Lidar com 594 parlamentares (soma de deputados e senadores) não é fácil também. Eu acredito que ela não tem experiência para isso, mas é excelente cabo eleitoral", comentou.

A declaração do ex-presidente aconteceu depois de um jantar na casa do ex-secretário de comunicação Fábio Wajngarten, que também teve a presença do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes.

Além de falar sobre Michelle, Bolsonaro comentou sobre a chance do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ser o seu representante na eleição de 2026. “É um excelente gestor”, pontuou.

Bolsonaro e o julgamento no TSE

O ex-presidente da República corre o risco de ficar inelegível pelos próximos oito anos. O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) julga nesta terça uma ação do PDT sobre a reunião do capitão da reserva com embaixadores em julho do ano passado, no Palácio do Alvorada. Na ocasião, Bolsonaro disseminou informações falsas sobre o sistema eleitoral e integrantes da Corte Eleitoral e do STF (Supremo Tribunal Federal).

Porém, o antigo governante do país demonstrou tranqüilidade ao falar sobre o assunto. “Eu tenho a bala de prata, mas não vou te dizer, para você não ficar perturbando, no bom sentido. Eu tenho a bala de prata, mas não vou revelar", concluiu.





