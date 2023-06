Reprodução Tarcísio Vieira é advogado de Bolsonaro





Tarcísio Vieira, um dos advogados de Jair Bolsonaro (PL) em julgamento no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) que pode deixá-lo inelegível pelos próximos oito anos, declarou nesta terça-feira (27) que não será nenhuma surpresa se algum ministro pedir vista para analisar o inquérito.

"É um processo extremamente complexo e recheado de questões jurídicas de alta indagação. Não seria de se estranhar um pedido de vista, faz parte da tradição do tribunal não só neste tipo de julgamento, como em qualquer tipo de ação", falou em entrevista para o Estúdio i, da GloboNews.

Vieira, que já ocupou o cargo de ministro do TSE, relatou que a ação jamais foi discutida por ele com nenhum magistrado da Corte Eleitoral.

“O relator distribuiu com bastante antecedência um relatório de centenas de páginas. Se por um lado inibe o pedido de vista, por outro também pode despertar, diante do que se contém na proposta de voto, algum tipo de inquietação”, explicou.

Advogado de Bolsonaro diz que não há pressa em relação ao processo

O advogado explicou que, como não há eleições próximas, os ministros podem compreender que não existe nenhuma necessidade que o processo seja julgado de forma rápida.

A defesa do ex-presidente Bolsonaro acredita que o ministro Raul Araújo Filho pode ser o responsável pelo pedido de vista, que tem prazo de 90 dias.

"O primeiro ministro a votar depois do relator, o relator é o senhor Benedito (Gonçalves), ministro do STJ, é o ministro Raul (Araújo Filho). Ele é conhecido por ser um jurista bastante apegado à lei, e, apesar de estar em um tribunal político, eleitoral, há uma possibilidade de ele pedir (vista). Isso é bom, porque isso ajuda a gente, clareando os fatos", concluiu.

Julgamento

A Justiça Eleitoral vai julgar o ex-presidente por possível abuso de poder político e utilização irregular dos meios de comunicações durante um encontro com embaixadores, que ocorreu em julho do ano passado. O capitão da reserva propagou informações falsas do processo eleitoral do Brasil.





