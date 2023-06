Reprodução/USP - 16.05.2023 Universidade de São Paulo ficou em 85 na colocação das melhores do mundo





A USP (Universidade de São Paulo) alcançou, pela primeira vez, o “top-100” de melhores instituições de educação do planeta, de acordo com os dados da 20ª edição do QS World University Ranking, reconhecido como um dos principais sistemas de avaliação educacional do mundo.

Na lista revelada nesta terça-feira (26), a universidade alcançou o 85° lugar das 1.499 universidades avaliadas. A entidade conseguiu ultrapassar a Universidade de Buenos Aires, transformando-se na primeira colocada entre todas as unidades da América Latina.

No ano passado, a USP conseguiu ficar em 115° lugar. O salto de 30 posições ocorreu porque a instituição teve maior empregabilidade dos ex-estudantes, além de ter uma melhora na reputação internacional.

“O desempenho do Brasil nesta edição do ranking traz um alívio bem-vindo após uma trajetória de queda nos últimos anos. A USP atinge um marco significativo e entra no alto escalão de excelência global”, explicou o vice-presidente sênior da QS, Ben Sowter.

"É essencial que o país priorize o financiamento do ensino superior e as parcerias globais para sustentar seu progresso”, acrescentou.

Para chegar ao resultado final, o ranking levou em conta os seguintes quesitos: posicionamento no mercado de trabalho, ações e práticas de sustentabilidade, empregabilidade, relações no exterior no setor de pesquisa, produção científica, taxa de alunos de que chegaram de outros países e número de professores por aluno.

Confira os 10 primeiros colocados da lista

– MIT (EUA)

– Universidade de Cambridge (Reino Unido)

– Universidade de Oxford (Reino Unido)

– Universidade Harvard (EUA)

– Universidade Stanford (EUA)

– Imperial College London (Reino Unido)

– ETH Zurich (Suíça)

– Universidade Nacional de Singapura (Singapura)

– University College London (UCL - Reino Unido)

– Universidade da Califórnia (EUA)





