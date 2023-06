Reprodução Coronel Jorge Eduardo Naime Barreto





O coronel Jorge Eduardo Naime Barreto, ex- chefe do Departamento Operacional da PMDF (Polícia Militar do Distrito Federal), solicitou para que não seja obrigado a estar presente na CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) dos atos terroristas de 8 de janeiro.

A defesa também pediu para que ele possa se retirar da comissão no momento que quiser, caso ele compareça a audiência. O coronel foi convocado pelo colegiado da CPMI para participar como testemunha nesta segunda-feira (26) da sessão.

Os advogados entraram com uma ação no Supremo Tribunal Federal para que o coronel tenha o direito de não responder aos questionamentos para não ter qualquer tipo de “constrangimento”. Eles também pediram para que Naime possa receber orientações jurídicas durante o depoimento.

Se o coronel comparecer na audiência, ele será ouvido sobre a tentativa de invasão ao prédio da Polícia Federal, em Brasília, em dezembro do ano passado. Quem solicitou o depoimento de Naime foi a senadora e relatora da CPMI, Eliziane Gama (PSD-MA).

Uma pessoa quando é convocada para ser testemunha de uma CPMI, ela precisa comparecer e responder a todos os questionamentos. Já quando o cidadão é chamado como investigado, ele tem o direito de ficar em silêncio para não produzir provas contra si.

Jorge Eduardo Naime Barreto foi preso em fevereiro

O ex-chefe da PM do Distrito Federal recebeu voz de prisão em fevereiro deste ano. Ele é suspeito de ter se omitido antes e durante as invasões nos prédios dos Três Poderes. Naime Barreto foi afastado do Departamento Operacional da Polícia Militar no dia 10 de janeiro.

O ex- interventor da Segurança Pública do Distrito Federal Ricardo Cappelli acusou Naime de ter demorado de forma proposital para que fosse feita a linha de contenção da PM.





Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.