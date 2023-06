Reprodução Homem morreu após ser sugado por motor de avião





Um homem morreu na última sexta-feira (23) após ser sugado pelo motor de um avião da Delta Air Lines, que saiu de Los Angeles. A vítima era uma funcionária do Aeroporto Internacional de San Antonio, no Texas, Estados Unidos.

O homem trabalhava como assistente de serviços da Unifi Aviation, empresa que atua no aeroporto. Em comunicado divulgado para a imprensa, a firma relatou estar “profundamente triste com a perda” do funcionário.

“Nossos sentimentos estão com a família do falecido e continuamos focados em apoiar nossos funcionários no local e garantir que eles sejam cuidados durante esse período”, diz trecho da nota.

“Desde nossa investigação inicial, este incidente não estava relacionado aos processos operacionais, procedimentos e políticas de segurança da Unifi (...) Por respeito ao falecido, não compartilharemos nenhuma informação adicional. Enquanto a polícia e outros oficiais continuam investigando este incidente, nós adiamos a eles o fornecimento de mais detalhes”, acrescenta.

O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos Estados Unidos também se manifestou. Em nota, o órgão explicou que estava dialogando com a Delta Air Lines para poder descobrir qual o motivo que ocasionou a morte do homem. Até o momento, não há informações sobre o que fez a vítima ser sugada para dentro do moto.

“O voo Delta 1111 estava taxiando para o portão, com um motor ligado naquele momento, e um trabalhador foi sugado por ele (...). O NTSB está em contato com a Delta. Eles estão no processo de coleta de informações”, afirmou o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes.

Dois dias após o acidente, a Delta divulgou um comunicado se posicionando sobre o tema. A empresa relatou estar com o “coração partido” pela morte do funcionário Unifi Aviation.

“Nossos corações e total apoio estão com suas famílias, amigos e entes queridos durante este período difícil”, comentou a companhia.





Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.