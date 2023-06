Reprodução Homem morreu após ser baleado em hospital





Um homem de 68 anos morreu na madrugada deste domingo (25) após ser atingido por uma bala perdida durante um tiroteio em Vitória. O idoso estava internado em um hospital na região de Gurigica. A bala perfurou a parede da unidade e acertou a cabeça de Daniel Ribeiro Campos da Silva.

Daniel estava no hospital há dois anos por conta de um AVC hemorrágico. A vítima não conseguia mais falar e se comunicava com os familiares por sinais.

O idoso estava no quinto andar da unidade para fazer cuidados paliativos. O tiroteio começou por volta das 3h da madrugada. Familiares foram chamados para irem até o local e viram dezenas de viaturas no hospital.

O caso repercutiu em todo país e o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, usou as redes sociais para se posicionar. Ele relatou que vai acompanhar o episódio em conjunto com as forças de Segurança do estado.

Qual o motivo do tiroteio?

De acordo com informações da Polícia Militar, que traficantes começaram a fazer diversos disparos de arma de fogo na avenida Leitão da Silva, perto de um supermercado. PM’s foram encurralados perto do hospital e se tornaram alvos das balas.

Depois que Daniel foi baleado, policiais pediram para que enfermeiros da clínica levassem outros pacientes para setores que não estivessem expostos aos projéteis.

O caso segue sendo investigado. Ninguém foi preso até o momento.





