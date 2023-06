Reprodução / redes sociais - 22.06.2023 Valdemar Costa Neto disse que objetivo é 'reeleger Bolsonaro'

O presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, disse que o objetivo da legenda é reeleger o ex-chefe do Executivo Jair Bolsonaro (PL) nas próximas eleições. A declaração foi dada em vídeo compartilhado nas redes sociais na noite dessa quinta-feira (22).

"Nós elegemos 99 deputados federais e, por mais que cada um seja único na sua história, todos nós temos objetivos em comum, que é reeleger Bolsonaro e fazermos valer os valores da direita, pois são esses objetivos que nos unem", afirmou ele na peça publicitária. "E para que a gente possa ganhar as eleições em 2026, nós precisamos internamente fortalecer o partido."

Na gravação, Valdemar também citou o julgamento do ex-mandatário pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) – suspenso nessa quinta-feira pelo ministro e presidente da Corte, Alexandre de Moraes — que pode torná-lo inelegível por oito anos.

"Não vamos admitir injustiça com nosso capitão. Não é possível que um presidente da República fique inelegível pelo que ele falou. Isso não existe em nenhum lugar do mundo", continuou. "Bolsonaro vai seguir firme e tenho convicção que será nosso candidato."

Julgamento de Bolsonaro

Nessa quinta, Moraes suspendeu o julgamento que pode deixar Jair Bolsonaro inelegível por oito anos. A sessão foi encerrada após a leitura do parecer do Ministério Público Eleitoral (MPE) favorável à condenação do ex-presidente.

O julgamento será retomado na próxima terça-feira (27), em uma sessão que deve começar a partir das 19h com a leitura do voto do relator do caso, ministro Benedito Gonçalves.

