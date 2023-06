redacao@odia.com.br (IG) Bolsonaro espera que ministro do TSE mude voto contra ele: 'Questão de coerência'

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) dará início nesta quinta-feira (22) ao processo de julgamento que tem o potencial de tornar Jair Bolsonaro e o general Walter Braga Netto inelegíveis por oito anos.

Durante o julgamento, será discutido se houve abuso de poder político por parte do ex-presidente durante uma reunião com embaixadores estrangeiros realizada meses antes das eleições. Neste encontro, Bolsonaro fez críticas às urnas eletrônicas e disseminou informações falsas sobre o processo de votação.

Acompanhe ao vivo:

O TSE irá analisar se Bolsonaro, enquanto ocupava o cargo de presidente, utilizou indevidamente a reunião com os embaixadores para promover ataques às urnas e espalhar notícias falsas sobre o processo eleitoral.

Essa reunião ocorreu em julho de 2022, no Palácio da Alvorada, a residência oficial do presidente, e foi transmitida pelo canal oficial do governo, assim como nas redes sociais de Bolsonaro.

O Ministério Público Eleitoral argumenta que Bolsonaro deveria ser considerado inelegível, pois ele não poderia ter utilizado recursos públicos para disseminar informações mentirosas a respeito das eleições.

O julgamento contará com a participação de sete ministros, incluindo três membros do Supremo Tribunal Federal (STF): Moraes, Carmen Lúcia e Nunes Marques. Vale ressaltar que o processo de julgamento ocorrerá ao longo de várias sessões, podendo se estender para a próxima semana

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.