O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) demonstrou muita satisfação na última quinta-feira (22) a aprovação de Cristiano Zanin como novo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal). O futuro magistrado da Corte atuou como advogado pessoal do petista durante a Operação Lava Jato.

“Quem ganhou foi o Brasil, foi a Suprema Corte que vai ter alguém com muita qualidade para decidir o cumprimento da Constituição Federal”, falou o chefe do Executivo federal. “Fiquei feliz pelo comportamento do Senado, da Comissão de Constituição e Justiça e do plenário”.

O posicionamento de Lula foi feito a jornalistas após ter participado de um jantar com chefes de Estado no Palácio Eliseu. O evento foi promovido pelo presidente da França Emmanuel Macron.

Zanin foi indicado por Lula. O advogado foi sabatinado pela CCJ do Senado na quarta (21) e, após receber o aval da comissão, teve votos suficientes do plenário para se tornar ministro do Supremo Tribunal Federal, ocupando o lugar deixado por Ricardo Lewandowski, que se aposentou em abril.

Zanin assumirá a cadeira na Suprema Corte em agosto. Ele deverá herdar mais de 500 processos que estavam sob a relatoria de Lewandowski.

Quem é Cristiano Zanin

Cristiano Zanin Martins é advogado formado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Ele é especialista em processo civil e lecionou na Faculdade Autônoma de Direito (FADISP), em São Paulo.

Nascido em Piracicaba, Zanin é casado e tem três filhos. Tem perfil considerado discreto e republicano pelos aliados.

O advogado ganhou notoriedade por ter participado da defesa do atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), durante a Operação Lava Jato. Ela atua em defesas do petista desde 2013, de forma conjunta com os advogados criminalistas José Roberto Batochio e Luiz Felipe Mallmann de Magalhães.





