Cristiano Zanin





A indicação de Cristiano Zanin foi aprovada nesta quarta-feira (21) pelo Senado e ele ocupará uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. O advogado, de 47 anos, poderá ficar no STF por quase três décadas, caso não haja nenhuma alteração da legislação.

Segundo a lei brasileira, um ministro do Supremo passa por aposentadoria compulsória aos 75 anos, ou seja, Zanin poderá ficar no cargo até 2050. Ele só deixa a Corte antes se quiser antecipar a saída ou sofrer impeachment do Senado.

Até 2015, a idade máxima para se ministro do STF era de 70 anos. Porém, o Congresso alterou a regra, criando a PEC da Bengala. O objetivo era impedir que a então presidente Dilma Rousseff (PT) nomeasse mais ministros.

Zanin foi indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O advogado foi sabatinado pela CCJ do Senado nesta quarta e, após receber o aval da comissão, teve votos suficientes do plenário para se tornar ministro do Supremo Tribunal Federal, ocupando o lugar deixado por Ricardo Lewandowski, que se aposentou em abril.

Zanin assumirá a cadeira na Suprema Corte nos próximos dias. Ele deverá herdar mais de 500 processos que estavam sob a relatoria de Lewandowski.

Quem é Cristiano Zanin

Cristiano Zanin Martins é advogado formado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Ele é especialista em processo civil e lecionou na Faculdade Autônoma de Direito (FADISP), em São Paulo.

Nascido em Piracicaba, Zanin é casado e tem três filhos. Tem perfil considerado discreto e republicano pelos aliados.

O advogado ganhou notoriedade por ter participado da defesa do atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), durante a Operação Lava Jato. Ela atua em defesas do petista desde 2013, de forma conjunta com os advogados criminalistas José Roberto Batochio e Luiz Felipe Mallmann de Magalhães.





