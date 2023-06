Ricardo Stuckert/PR - 13/06/2023 Segurança de Lula está atualmente nas mãos do GSI





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está na Europa, mas sabe que terá que resolver um impasse quando chegar ao Brasil. O petista precisará definir se quem cuidará da sua segurança, dos seus familiares e do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB-SP).

Há uma guerra interna entre o GSI (Gabinete de Segurança Institucional) e a Polícia Federal para ter a responsabilidade pela segurança do chefe do Executivo federal.

Atualmente, a PF é quem tem feito todo o trabalho para proteger Lula, Alckmin e seus familiares, porque foi criada Secretaria Extraordinária de Segurança Imediata do Presidente da República, no qual é composta principalmente por policiais federais. Porém, o órgão está previsto para chegar ao fim no dia 30 deste mês.

Há grande articulação para que Lula prorrogue o período, mantendo os policiais federais como seus principais protetores. Atualmente, o órgão tem total apoio do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB-MA), conforme revelou a jornalista Andreia Sadi.

Já o GSI quer voltar a ter a responsabilidade de cuidar da segurança de Lula e Alckmin. O órgão era quem tinha essa função quando o governo era ocupado por Jair Bolsonaro (PL-RJ).

O GSI tem o apoio do ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT-BA), que falou publicamente que a pasta ficará responsável pela segurança do presidente da República.

Porém, Dino comunicou hoje que a decisão ainda não foi tomada e que Lula dará a palavra final ao retornar da Europa.

Aliados confirmam informação de Dino

A coluna Panorama conversou com dois ministros e auxiliares do governo para entender melhor essa história. A informação é que Lula ainda não definiu se sua segurança continuará nas mãos dos policiais federais ou o GSI voltará a ficar responsável por esse trabalho.

Porém, o chefe do Executivo federal demonstrou interesse que o Gabinete de Segurança Institucional tenha essa responsabilidade e, se possível, incorpore alguns policiais federais na pasta.

Só que boa parte dos membros do Planalto acredita que os policiais federais não vão ficar satisfeitos em receber ordens de um militar, já que o chefe do GSI é o general Amaro.

A situação será resolvida apenas na próxima semana, segundo afirmações de integrantes do governo.





Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.