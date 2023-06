Rovena Rosa/Agência Brasil Inverno começa nesta quarta-feira (21)

O inverno , estação mais fria do ano, começa nesta quarta-feira (21), às 11h57, no horário de Brasília e termina no dia 23 de setembro. Segundo especialistas do Instituto Nacional de Meteorologia ( Inmet ) e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais ( Inpe ), a temporada deve ser atípica no hemisfério sul por influência do El Niño.

Os fenômenos El Niño são mudanças substanciais na distribuição de temperatura da superfície da água do Oceano Pacífico, resultando em impactos climáticos significativos.

O fenômeno fará com que as temperaturas da superfície do Oceano Pacífico fiquem mais elevadas, o que deixará o inverno menos rigoroso em 2023.

O meteorologista Gilvan de Oliveira, do Inpe, alerta que uma das consequências do El Niño é o risco de queimadas. “Temos que ficar atentos com o tempo seco e temperaturas um pouco mais altas e o risco maior em relação ao aumento de queimadas nas regiões Centro-Oeste e Sudeste do Brasil, principalmente no Cerrado brasileiro”, disse.

Segundo uma projeção do MetSul, o pico do El Niño deve acontecer no último trimestre deste ano, entre a primavera e o verão. Ele será responsável pela seca nas regiões Norte e Nordeste e por levar maior precipitação às regiões Sul e Sudeste no segundo semestre.

Segundo a meteorologista Josefa Morgana, do Inmet, espera-se que o inverno traga chuvas acima da média em diversas regiões do Brasil. Especificamente, é previsto que ocorram chuvas significativas na região sul, abrangendo grande parte do Rio Grande do Sul, parte de Santa Catarina, além de áreas no extremo norte do país, como Roraima e Amapá, e também no leste da região Nordeste.



Na última semana, um ciclone extratropical atingiu a região Sul do Brasil e trouxe fortes chuvas e ventos . O norte do Rio Grande do Sul e o litoral de São Paulo foram as áreas mais afetadas pelo fenômeno, que causou tempestades, deslizamentos de terra, queda de barreiras e alagamentos.

Conforme a análise da meteorologista, essa região apresenta maior propensão a temperaturas mais baixas. “A região Sul tem uma maior chance de ter essas temperaturas mais baixas, por mais dias prolongados, assim como na região Sudeste em áreas de maior altitude, como na região Serrana, na Serra da Mantiqueira. Mas no geral, não temos prognóstico que nos indique um inverno tão rigoroso”, disse Josefa.

A especialista do Inmet explica que o frio intenso do ano passado, por exemplo, foi causado pela passagem do La Niña, que facilita a chegada de frentes frias pelo Sul e pelo Sudeste do Brasil, proporcionando maior circulação de ventos. Neste ano, a meteorologista destaca que este fenômeno não está mais presente no país e que a preocupação no inverno são as chuvas na região Sul.

Previsão para o primeiro dia de inverno

Nesta quarta quara-feira (21), a cidade de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, deverá atingir 20ºC de temperatura máxima, enquanto a mínima ficará em 12ºC. A previsão é de pancadas de chuva isolada na cidade.

Ainda na região Sul, em Florianópolis, no estado de Santa Catarina, a máxima também deve ser de 21ºC e a mínima de 14ºC, com nevoeiro pela manhã e céu limpo durante a tarde.

Na região Sudeste, a cidade de São Paulo tem a máxima de 23ºC e a mínima de 12ºC. O tempo deve permanecer nublado durante todo o dia.

No Rio de Janeiro, a máxima é de 26ºC e a mínima de 14ºC. O dia também será bastante nublado.

Em Brasília, na região Centro-Sul, a máxima deve atingir 26ºC e a mínima 13ºC. O dia será aberto, com poucas nuvens e sem previsão de chuva.

No estado do Mato Grosso, a capital Cuiabá tem a máxima de 33ºC e a mínima de 18ºC. O dia também será de céu aberto.

Na região Norte, a cidade de Manaus, no Amazonas, terá máxima de 33ºC e mínima de 24ºC. A previsão é de pancadas de chuva durante o dia e à noite.

Em Boa Vista, capital de Roraima, a máxima é de 33ºC e a mínima de 23ºC, com pancadas de chuvas isoladas principalmente à tarde.

No Nordeste, em Salvador, capital da Bahia, a máxima é de 28ºC e a mínima de 22ºC. A previsão é de chuva isolada durante à tarde e à noite.

Em Fortaleza, no estado do Ceará, a máxima deve alcançar 31ºC e a mínima 25ºC. Pancadas de chuva são previstas durante esta quarta-feira.

*Previsão de acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

