O GSI (Gabinete de Segurança Institucional) terá a responsabilidade de proteger o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A informação foi dada nesta terça-feira (20) pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT-BA), na saída do almoço da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, em Brasília.

“O GSI quem vai fazer (a segurança presidencial). O presidente terá a liberdade de que convidar quem ele entender que deve compor, independente de ser polícia federal, policial militar, ou membros das Forças Armadas. Será montado um modelo híbrido, mas sob coordenação do GSI”, explicou.

A oficialização deve acontecer em até 10 dias. Até o momento, a segurança de Lula está sendo feita pela Polícia Federal por meio da Secretaria Extraordinária de Segurança Imediata. Já o Gabinete de Segurança Institucional é responsável pela proteção em eventos e viagens das autoridades. O trabalho tem prazo para continuar até 30 de junho.

A PF e o GSI disputavam o comando integral da segurança de Lula e também do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB-SP).

Com a decisão de entregar a segurança integral para o Gabinete de Segurança Institucional, o governo deverá promover algumas mudanças na pasta. O general Marcos Amaro, ministro do GSI, já deu indícios de que vai incorporar no seu grupo de trabalho agentes da Polícia Federal que fazem a proteção de Lula e Alckmin.

Porém, caso Amaro faça a solicitação oficial, a tendência é que a PF rejeite a ideia. Na visão do órgão, não dará certo policiais federais tendo que obedecer ordens de um militar.





