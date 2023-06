redacao@odia.com.br (Agência Brasil) Atos golpistas ocorreram em Brasília em janeiro





O Supremo Tribunal Federal vai passar a escutar na próxima semana os primeiros depoimentos dos processos penais dos réus pelos atos terroristas e golpistas do 8 de janeiro, quando as sedes dos Três Poderes foram invadidas e depredadas por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ).

A equipe do ministro Alexandre de Moraes, relator da ação, irá fazer as primeiras audiências a partir de segunda-feira (26). Policiais legislativos, responsáveis por prender os criminosos, serão os primeiros a serem ouvidos, mas como testemunhas. Eles serão escutados por videoconferência.

Essa é a parte em que a justiça recolhe provas, pega depoimentos de testemunhas e faz interrogatório dos réus.

O Supremo Tribunal Federal abriu inquéritos contra 1.245 pessoas que são suspeitas de terem participado do ato do 8 de janeiro. Os investigados são acusados de terem executado, incentivado ou serem autores intelectuais das manifestações golpistas.

Ainda faltam 145 denúncias da Procuradoria-Geral da República serem analisadas pelo STF.

Moraes quer conclusão de julgamentos até o fim do ano

O ministro Alexandre de Moraes revelou na semana passada, em evento promovido pela Revista Piauí, que tem como objetivo julgar os inquéritos mais graves até o final de 2023.

Ele também explicou que tem dialogado com a PGR para que os acusados sejam julgados em grupos, tendo uma média de 30 réus por sessão.

Não há data para o começo dos julgamentos.





