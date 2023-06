Montagem Flávio Dino rebateu os ataques que sofreu do Monark





O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB-MA), usou o Twitter nesta segunda-feira (19) para responder aos ataques que sofreu do influenciador digital Monark. O ex-governador do Maranhão foi chamado de “gordola” e “filho da p***” pelo ex-apresentador do Flow.

“Raramente respondo a agressores e criminosos aqui. Estou sempre muito ocupado concretizando propostas e medidas, todos os dias, como presto contas nas redes sociais. Só não enxerga quem não quer. Quanto aos criminosos que ofendem a minha honra, confio no Poder Judiciário, a quem entrego tais casos. E não se trata de 'ameaça'. É um dever e um direito”, escreveu Dino.

Na semana passada, Monark ficou revoltado com a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, de suspender todos os seus perfis nas redes sociais. No seu ataque de fúria, sobrou até para o ministro da Justiça.

“Esse gordola quer te escravizar. Você vai ser escravizado por um gordola, mano. Esse cara sozinho, que você põe ali na rua, ele não dura um segundo. Não consegue nem correr 100 metros. Põe ele na floresta ali pra ver se ele sobrevive com os leões. E você vai deixar esse cara que na vida real é um bosta, você vai deixar esse cara ser o seu mestre e você vai ser o escravinho dele, é isso que você quer? É por isso que seus pais lutaram pra te dar educação, casa, comida, eles te criaram. Eles se sacrificaram pra você servir esse filho da p*ta? Não é o destino que eu quero pra mim”, falou o influenciador.

Monark também atacou Moraes

Monark também atacou o ministro Alexandre de Moraes. “Fomos censurados novamente pelo Xandão. O cara quer me destruir, pô. Por quê? Porque eu falo coisas, entendeu? Não pode mais falar coisas. Você não pode mais falar o que você pensa. Você tem que ser um robozinho que aceita os dogmas da religião política vigente que tem o seu Jesus Cristo Xandão, que é o anticristo do c*ralho, e se você for contra os dogmas dele você é destruído”.

O magistrado da Suprema Corte determinou a suspensão das contas do influenciador. Moraes alegou que Monark segue espalhando fake news e desinformação sobre as eleições.





