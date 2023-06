Ricardo Stuckert/PR - 13/06/2023 Presidente Lula conversa com o jornalista Marcos Uchoa no programa Conversa com o Presidente

Nesta segunda-feira (19), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que a reunião ministerial realizada na semana passada foi "interessante" para dar uma "harmonizada na equipe de governo".

"Foi a melhor reunião que eu já fiz, eu queria ouvir todos os ministros e ministras, queria ouvir o que eles fizeram, aquilo que eles estão se propondo a fazer e o que falta para entregar a proposta completa [...] E foi muito interessante porque demos uma harmonizada na equipe do governo", afirmou Lula, durante sua live semanal.

"Muitas vezes, a gente não se reúne. Cada um começa a falar alguma coisa, responder fofoca de jornal. É importante harmonizar a linguagem do governo. [...] É importante dá menos ouvidos a ‘futrica’ e dar mais ouvidos as coisas que são verdadeiras", continuou.

Na última quinta-feira (15) pela manhã, Lula se reuniu com seus ministros para discutir algumas questões do governo e para que eles apresentassem um balanço dos primeiros seis meses dentro das pastas.

Na ocasião, o presidente também conversou sobre alguns projetos. Está foi a terceira reunião ministerial do governo e, segundo Lula, a próxima ocorrerá apenas no fim do ano.

Lula cobrou ministros

Durante a reunião, que durou 9 horas, o mandatário disse aos chefes das pastas que é preciso cumprir o que já foi prometido à população. "Daqui para frente a gente vai ser proibido de ter novas ideias, a gente vai ter que cumprir aquilo que a gente já teve capacidade de propor até agora", disse ele.

O chefe do Executivo também afirmou que a reunião tinha como objetivo "o segundo passo do nosso governo". "Até agora nós estivemos tratando da organização dos ministérios, nós estávamos tratando da briga de orçamento, estávamos tentando recuperar parte de todas as políticas públicas que tinham sido desmontadas. Nesse governo, inclusive, estamos remontando algumas políticas desmontadas, essa parte já está cumprida", acrescentou.



Na ocasião, Lula frisou que é necessário prestar contas à sociedade e cobrou mais articulação para a comunicação das ações do governo. "Nada será escondido, nenhuma dificuldade será escondida, nenhum problema será escondido e tudo aquilo que a gente fizer a gente quer tornar público", disse, citando o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, Paulo Pimenta.

