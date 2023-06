Ricardo Stuckert - 01.01.2023 Lula ao lado de seus ministros durante a cerimônia de posse

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) irá se reunir nesta quinta-feira (15) às 10h com todos os ministros do governo no Palácio do Planalto. É esperado que todos os 37 ministros compareçam e debatam sobre uma melhor articulação com o Congresso.

Os ministros ainda terão de apresentar um balanço dos primeiros seis meses dentro das pastas. Lula deve cobrar rapidez na execução de programas, liberação de emendas e nomeações de indicados para cargos federais. A reunião tem previsão de encerramento somente no período da tarde.

A ministra do Turismo, Daniela Carneiro , que está sendo pressionada pelo União Brasil para ser demitida, também irá participar da reunião. A legenda queria a nomeação do deputado federal Celso Sabino (União Brasil-PA).

Na última terça-feira (13), o presidente Lula se reuniu com a chefe da pasta e decidiu mantê-la no cargo. No entanto, pessoas próximas ao chefe do Executivo acreditam que ela Daniela ainda pode ser demitida.

Articulação política

A cobrança por uma melhora na relação com o Congresso não vem só de Lula, mas também de uma reclamação do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL).

Após a votação da MP dos Ministérios, em que foi julgado a estrutura do governo, Lira criticou o governo e disse que houve uma “insatisfação generalizada” dos deputados .

“Não há achaque, não há pedidos, não há novas ações, o que há é uma insatisfação generalizada dos deputados e, talvez, dos senadores com a falta de articulação do governo, e não de um ou outro ministro”, disse o presidente da Casa em entrevista à imprensa na semana passada.

No dia 5 de junho, após uma reunião com o chefe do Executivo, Lira afirmou que o "Congresso é liberal" e que a articulação do governo "precisa estar mais atenta" .

“O Congresso não é um Congresso que foi eleito progressista de esquerda. É um Congresso reformador, liberal, conversador, que tem posicionamentos próprios”, disse Lira.





Veja quem são os 37 ministros de Lula

Fernando Haddad (Fazenda)

Rui Costa (Casa Civil)

Flávio Dino (Justiça)

José Múcio Monteiro (Defesa)

Mauro Vieira (Relações Exteriores)

Alexandre Padilha (Relações Institucionais)

Marcio Macedo (Secretaria-Geral da Presidência),

Jorge Messias (Advocacia-Geral da União)

Nísia Trindade (Saúde)

Camilo Santana (Educação)

Esther Dweck (Gestão)

Márcio França (Portos e Aeroportos)

Luciana Santos (Ciência e Tecnologia)

Cida Gonçalves (Mulher)

Wellington Dias (Desenvolvimento Social)

Margareth Menezes (Cultura)

Luiz Marinho (Trabalho)

Anielle Franco (Igualdade Racial)

Silvio Almeida (Direitos Humanos)

Geraldo Alckmin (Indústria e Comércio)

Vinícius de Carvalho (Controladoria-Geral da União)

General Marcos Antonio Amaro dos Santos (Gabinete de Segurança Institucional)

Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação Social)

Carlos Fávaro (Agricultura e Pecuária)

Waldez Góes (Integração e Desenvolvimento Regional)

André de Paula (Pesca)

Carlos Lupi (Previdência)

Jader Filho (Cidades)

Juscelino Filho (Comunicações)

Alexandre Silveira (Minas e Energia)

Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário)

Ana Moser (Esporte)

Marina Silva (Meio Ambiente)

Simone Tebet (Planejamento)

Daniela do Waguinho (Turismo)

Sônia Guajajara (Povos Originários)

e Renan Filho (Transportes).

