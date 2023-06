Reprodução / EBC - 19.06.2023 Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante live semanal

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reclamou, nesta segunda-feira (19), de sua agenda lotada de compromissos em viagens internacionais, durante a live semanal "Conversa com o Presidente". Na ocasião, o mandatário disse que, com a quantidade de compromissos que ele tem, não sobra tempo para relaxar.

Em tom de brincadeira, Lula afirmou que precisa de descanso, se "quiser chegar até os 120 anos".

“O problema é que se você pegar minha agenda de viagem, não sobra um dia para jantar em algum lugar tranquilo. Não sobra um dia para almoçar. Ou seja, é tudo agenda, agenda e agenda. Me parece que as pessoas acham que eu não mereço um descanso”, disse Lula

"Eu preciso, para chegar até os 120 anos. Tem que ter um descanso. O ser humano que vai viver até os 120 anos já nasceu, e por que não pode ser eu?", acrescentou. "Se eu tenho sorte, então quem sabe eu tenha sido o escolhido. "

Na transmissão, o chefe do Executivo falava sobre as próximas viagens internacionais que vai fazer a partir desta segunda, para a Itália e França. Segundo Lula, a agenda dele está repleta de compromissos.

O mandatário deve embarcar em direção à Europa ainda hoje. Em Roma, ele se encontrará com o Papa Francisco e com o presidente italiano, Sergio Mattarella. Durante a viagem, o presidente ainda vai se reunir com o presidente da França, Emmanuel Macron, além de outros líderes.

