O advogado Cristiano Zanin se encontrou com 26 senadores na terça-feira (13) para ganhar apoio na sabatina no Senado que poderá indicá-lo a uma vaga no Supremo Tribunal Federal ( STF ), marcada para o dia 21 de junho . O número simboliza cerca de um terço dos representantes da Casa. Nesta quarta-feira (14), ele ainda deve se reunir com a bancada do MDB.

Os encontros do magistrado começaram pela manhã com o senador Rogério Carvalho (PT-SE). Depois, ele conversou senadores da oposição do PP, PSDB e Podemos, além de reunir-se com o senador Veneziano Vital do Rego (MDB-PB), relator da sua indicação.

Zanin também visitou o gabinete do senador Plínio Valério (PSD-AM), que era contra a indicação do advogado. O magistrado já conta com apoio do PT, PSB, PL e ontem conquistou o PSD. Segundo o senador Otto Alencar (PSD-BA), o indicado tem “formação muito correta”. Agora, ele vai em busca do apoio do MDB, terceiro maior da Casa.





A indicação de Zanin foi confirmada no último dia 1º de junho, embora seu nome já corresse pelos bastidores do Palácio do Planalto. O magistrado foi advogado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante a Operação Lava Jato e foi o responsável por reverter a condenação do petista.

Zanin será sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) na próxima quarta-feira. Após a sessão de perguntas, acontecerá a votação do colegiado pela indicação e, em seguida, pelo Senado, onde precisa de ao menos 41 votos favoráveis. Se for aprovado, o advogado tomará posse em agosto.

