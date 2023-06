Divulgação Cristiano Zanin Martins será sabatinado pela CCJ do Senado

O presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), marcou para o dia 21 de junho a sabatina de Cristiano Zanin para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). Se aprovado, o advogado ocupará a cadeira de Ricardo Lewandowski, que se aposentou no começo do ano.

A indicação de Zanin foi confirmada no último dia 1º de junho, embora seu nome já corresse pelos bastidores do Palácio do Planalto. O magistrado foi advogado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante a Operação Lava Jato e foi o responsável por reverter a condenação do petista.

Alcolumbre ainda designou o senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB) para relatar a sabatina. A expectativa é que Rêgo aprove o nome de Zanin para o cargo.

O presidente da CCJ pretende agilizar a tramitação do nome de Zanin e enviar para o nome do advogado para o plenário do Senado ainda no dia 21 de junho. Os senadores pretendem a indicação do Palácio do Planalto antes do recesso, marcado para 18 de julho.

Movimentações de Zanin

Nos últimos dias, Cristiano Zanin acelerou a sua campanha no Senado e, inclusive, já estabeleceu uma meta de apoio. O advogado, que precisa de 41 votos para ter a sua nomeação chancelada, quer chegar a 49 votos favoráveis entre os 81 senadores.

O número, porém, pode ser ainda maior, com apoio da base de oposição. Zanin tem se reunido com senadores de outros partidos para garantir uma votação expressiva na Casa.

Para isso, o advogado aposta na ajuda de ministros como o Advogado-Geral da União, Jorge Messias, dos ministros do STF Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, e do ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas.

O PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, já fechou questão para votar favorável à indicação de Cristiano Zanin à Suprema Corte. Ex-ministros de Bolsonaro, Ciro Nogueira (Progressistas-PI) e Rogério Marinho (PL-RN) também já indicaram que vão votar a favor do advogado.