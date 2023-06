Reprodução: commons - 17/03/2022 Presidente da Belarus, Alexander Lukashenko

Durante uma entrevista a uma emissora estatal russa nesta terça-feira (13), o presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, afirmou que o país está recebendo armas nucleares táticas da Rússia.

Forte aliado do país que está em guerra há mais de um ano com a Ucrânia, no fim de maio, Belarus fechou um acordo para a implantação de armas nucleares táticas russas no país.

Segundo apontado pelo líder bielorusso na entrevista, os artefatos recebidos são três vezes mais poderosos do que as bombas atômicas lançadas pelos Estados Unidos sobre Hiroshima e Nagasaki durante a Segunda Guerra Mundial, em 1945.

"Temos mísseis e bombas que recebemos da Rússia", disse Lukashenko.

Além disso, Alexander também afirmou que, se necessário, o país também irá hospedar mísseis de longo alcance.

Desde a década de 1990, essa é a primera vez que a Rússia instala armas nucleares fora de seu território. Belarus está localizada em um ponto estratégico já que, além de fazer fronteira com a Ucrânia, tem três membros da Otan como vizinhos, são eles: Polônia, Letônia e Lituânia.

O presidente russo, Vladimir Putin, tem acusado os Estados Unidos de realizar o posicionamento de armas nucleares táticas em países aliados "há muito tempo".

Apesar dos EUA derramarem críticas sobre as decisões de Putin, eles afirmam que não pretendem mudar o próprio posicionamento de armas nucleares estratégicas nos países em que elas estão instaladas. Além disso, eles afirmam que não há sinais de que os russos irão usar qualquer tipo de arma nuclear.

