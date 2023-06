Reprodução Daniela Carneiro despistou sobre sua possível saída do Ministério do Turismo





A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, fez mistério nesta terça-feira (13) sobre seu futuro político. Ao ser questionada por jornalistas se continuará no cargo, ela despistou e relatou que continuará à disposição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Presidente conversou comigo hoje, uma conversa muito boa, muito positiva. Volto a dizer, estou à disposição do presidente porque fui indicação dele. Estou aqui para contribuir com o Brasil", afirmou a ministra.

Ao ser pressionada pelos jornalistas para falar da reunião com Lula, ela afirmou que precisava participar de uma reunião na Câmara. "O presidente [da Comissão] está me esperando aqui. Tudo sob controle".

O presidente se reuniu com Daniela e Waguinho (Republicanos-RJ), prefeito de Belford Roxo, e comunicou que vai retirá-la do cargo de ministra do Turismo para colocar Celso Sabino (União Brasil-PA) no lugar.

Explicação de Lula para Daniela Carneiro

Lula apontou que a saída da ministra do União Brasil a enfraqueceu politicamente, tornando insustentável a manutenção dela no cargo.

O presidente da República elogiou o trabalho desenvolvido pela ministra e evidenciou que a troca era apenas por questão política. Se dependesse dele, não faria a alteração. Também avisou que a mudança ocorrerá só depois da reunião ministerial, programada para quinta (15).

Lula quer dar uma saída honrosa para Daniela, permitindo-a que apresente as ações que realizou no Turismo neste primeiro semestre. Após o evento, o presidente comunicará a alteração.





Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.