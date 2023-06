Reprodução: Youtube - 13/06/2023 Lula em live com o jornalista Marcos Uchoa

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realizou uma transmissão ao vivo nas redes sociais, nesta terça-feira (13) por volta das 8h30. Em uma live , como fazia o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) , o chefe do Executivo falou sobre os primeiros meses de trabalho do governo.

A live foi anunciada pelo ministro Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social (Secom). Segundo ele, as transmissões devem acontecer com "certa frequência", mas não informou sobre as datas.

A transmissão será conduzida pelo jornalista Marcos Uchoa e ficará disponível nas redes sociais. Nesta primeira live, Lula falou sobre agronegócio, Enem e mais viagens internacionais.

O presidente vai à Itália na próxima semana para visitar o Papa e se reunir com o presidente italiano, Sergio Mattarella.

"Semana que vem vou à Itália conversar com o Papa. Mas também quero encontrar com o presidente da Itália. Há muitos anos não recebemos um presidente da Itália, e temos muitos italianos e descentes aqui no Brasil. Precisamos reforçar as relações", disse Lula em live.

Está será a sétima viagem internacional do presidente em seis meses de governo. Ele já visitou nove países neste período, que foram: Argentina, Uruguai, Estados Unidos, China, Emirados Árabes, Portugal, Espanha, Reino Unido e Japão.





Sobre o agronegócio, o petista disse que irá "anunciar um Plano Safra tanto para a pequena agricultura quanto para o agronegócio. Vamos apoiar a produção de todos".

""Nós vamos fortalecer a pequena e média propriedade, nós vamos fortalecer o agronegócio e vamos fazer a reforma agrária. Não precisa invadir terra, nós temos o INCRA para determinar quais as terras são improdutivas e assentar o povo nestes locais", acrescentou Lula.

Outro tópico da live foi o Enem. O presidente reforçou a importância da prova e pediu para que os estudantes se inscrevam para o Exame Nacional do Ensino Médio.

"É importante que todas as pessoas que tenham idade para se inscrever no ENEM se inscrevam até o dia 16. Nós precisamos recuperar a força do ENEM. É importante que todos que queiram fazer uma universidade se inscrevam para ter a oportunidade de ser doutor ou doutora."

Lula ainda afirmou estar "satisfeito" com os primeiros meses de governo.

"Estou extremamente satisfeito com nossos primeiros meses de governo. Estamos combinando viagens nacionais e internacionais. E vamos seguir trabalhando muito, porque o povo quer emprego, acesso à cultura, lazer. E vamos entregar o país melhor do que entregamos em 2010", finalizou o mandatário.

