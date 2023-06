Alex Ferreira/Câmara dos Deputados Elmar Nascimento é líder do União Brasil na Câmara





O deputado federal Elmar Nascimento (BA), líder do União Brasil na Câmara, disse nesta terça-feira (13) que o partido quer ajudar o governo Lula (PT), mas que não vai concordar com todos os projetos. A fala foi feita em entrevista para o canal pago GloboNews.

"A nossa expectativa é de colaborar, mas não significa dizer amém para todos os projetos. Tudo tem que ser na base do diálogo, como fizemos com o arcabouço [fiscal]", explicou o parlamentar.

Nos últimos dias, Lula tem debatido com aliados mudanças nos seus ministérios. Ele vai retirar a ministra Daniela Carneiro do Turismo para colocar Celso Sabino (União Brasil-PA) no cargo. Juscelino Filho (União Brasil-MA), Alexandre Padilha (PT-SP) e Rui Costa (PT-BA) também correm riscos de serem exonerados.

O União Brasil cobra publicamente mais espaço no governo federal para devolver com votos na Câmara. Atualmente, a legenda diz que tem apenas dois ministérios, já que Daniela pediu desfiliação da sigla para se transferir ao Republicanos.

Daniela Carneiro não será mais ministra do Turismo

Na manhã de hoje, Daniela e seu esposo, o prefeito Waguinho, se reuniram com Lula. O presidente explicou que vai retirá-la do Ministério do Turismo, mas agradeceu os serviços prestados pela ministra e garantiu que a saída será feita de maneira honrosa.

O petista ainda disse que permitirá que Waguinho indique aliados para cargos no governo, além de receber recursos para Belford Roxo.

Elmar Nascimento não falou sobre a reunião, mas garantiu que não tem nada contra Daniela. Ele apenas ressaltou que a ministra deixou o União Brasil e, por conta disso, é impossível ser representante da bancada do partido no ministério.

"Tenho carinho pela Daniela, mas é um fato que ela pediu desfiliação do partido. Fica confuso ela representar o nosso partido no 1º escalão saindo do partido. Pode ser da cota pessoal do Lula, do partido, não", concluiu.





