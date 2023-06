shutterstock Joe Biden e Hunter Biden assistem a uma partida esportiva

O senador republicano Chuck Grassley divulgou novas informações sobre um suposto escândalo que envolve o fiho do presidente nore-americano, Hunter Biden.

De acordo com Grassley, um executivo estrangeiro da empresa Burisma teria realizado pagamentos de propina a Joe Biden e que ele possui em mãos 15 gravações de áudio de telefonemas como uma forma de "garantia".

Grassley se baseou em um denunciante considerado "altamente confiável" e em um memorando interno FD-1023, criado em 2020, que teria sido elaborado com base em informações fornecidas por um informante bem remunerado do FBI.

Segundo esse documento, teria ocorrido um "acordo" de US$ 5 milhões para a troca de dinheiro por decisões políticas entre Joe Biden, então vice-presidente, e um indivíduo estrangeiro.

Durante seu discurso no plenário do Senado, Grassley revelou que o estrangeiro em questão possui 15 gravações de telefonemas com Hunter Biden e outras duas com Joe Biden. Essas gravações teriam sido mantidas como uma espécie de "apólice de seguro", caso o estrangeiro se encontrasse em uma situação delicada.

É importante ressaltar que essas informações são baseadas nas declarações de Chuck Grassley e ainda não foram comprovadas de forma independente. O caso continua sendo objeto de investigação e análise por parte das autoridades competentes.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.