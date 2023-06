Finnish Government - 24.11.2022 Arquivo: Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, declarou que o acordo entre o Mercosul e a União Europeia está previsto para ser concluído ainda este ano.

Durante sua visita a Brasília na segunda-feira (12), Ursula se reuniu com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e posteriormente participou de um encontro com empresários.

Durante o encontro com Lula no Palácio do Planalto, von der Leyen destacou a importância de concluir o acordo o mais breve possível, comprometendo-se a finalizá-lo até o final do ano. Ela ressaltou que o acordo trará benefícios, promovendo maior confiança nas relações comerciais, estimulando investimentos e permitindo a expansão das empresas.

A declaração foi feita durante um evento realizado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) em Brasília, onde von der Leyen discutiu os interesses da União Europeia em três áreas de atuação: crescimento sustentável, a dimensão humana da revolução digital e o comércio internacional .

Durante sua fala para empresários e representantes da indústria, a presidente da Comissão Europeia enfatizou a necessidade de reduzir as emissões de carbono e de promover uma transição energética limpa.

Ela elogiou o compromisso do presidente Lula em alcançar desmatamento zero até 2030 e destacou a disposição da Europa em colaborar com práticas sustentáveis. Von der Leyen ressaltou que, juntos, podem acelerar a transição para um futuro verde e digital.

Antes do evento, Ursula von der Leyen se encontrou com o presidente Lula e anunciou um investimento de cerca de R$ 100 milhões para o Fundo Amazônia.

Além disso, durante o encontro, a presidente da Comissão Europeia aproveitou a oportunidade para criticar a invasão russa na Ucrânia. Ela destacou a importância de uma paz justa, respeitando os princípios das Nações Unidas, incluindo a soberania e integridade territorial de todos os países.

Ursula também mencionou a crise energética enfrentada pela Europa devido à dependência de gás fornecido pela Rússia, cujo abastecimento foi afetado pelas sanções ocidentais impostas devido à guerra.

Diante dos riscos crescentes provocados pela guerra e pelas mudanças climáticas, von der Leyen enfatizou a necessidade de reduzir esses riscos e de contar com parceiros confiáveis e amigos que compartilhem os mesmos valores.

