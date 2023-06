Reprodução: Agência Brasil Deltan Dallagnol, deputado cassado pelo TSE

O ex-deputado Deltan Dallagnol (Podemos - PR) cita Tropa de Elite 2 e lamenta após ter a confirmação de que seu mandato foi cassado pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados e que Luiz Carlos Hauly (Podemos) irá substituí-lo , como decidiu o Supremo Tribunal Federal (STF) na noite de sexta-feira (9).

"Mais uma vez, o Poder Legislativo permitiu que cortes superiores legislassem, ignorando a vontade do povo que tantas vezes em Brasília é barrada do lado de fora de seus palácios", diz Dallagnol em artigo publicado em um portal de notícias de Santa Catarina, OCP News.

Segundo ele, ao receber a notícia da cassação, relembrou com a equipe ter se "esforçado" para "melhorar" o país. Um dos projetos de Dallagnol foi a participação de um gabinete de fiscalização do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , com outros 26 deputados.

Deltan diz no artigo que foi zombado pela oposição. Segundo ele, o líder do PT na Câmara, Zeca Dirceu, o cumprimentou com um "Tchau,Querido!", uma referência ao bordão utilizado durante o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff.

"Se a intenção era ferir, o efeito foi o oposto", disse o ex-procurador da Lava-Jato sobre a fala de Zeca Dirceu.

Para Deltan, a cassação pode torná-lo mais forte. "Aqueles que celebraram minha cassação parecem esquecer que cassar um mandato não elimina (e até fortalece) o apoio daqueles que compartilham os mesmos ideais. [...] Meu "crime" foi ser fiel aos meus valores, honrar a lei e dar o meu melhor para que políticos corruptos finalmente pagassem pelos seus crimes".

Dallagnol termina o texto citando uma frase que, segundo ele, representa Brasília: "O sistema é f***", bordão do filme Tropa de Elite 2. Acrescentando que é preciso se esforçar para vencer o sistema.

"Por mais forte que o sistema seja, ele não é invencível. Os mesmos votos que o sistema desonra podem vencê-lo. É preciso organizar esforços nessa direção", concluiu.





Cassação de Deltan Dallagnol

D allagnol foi cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 16 de maio . O tribunal entendeu que houve irregularidade por parte dele ao solicitar exoneração do cargo de procurador quando era investigado por infrações disciplinares no Conselho Nacional do Ministério Público.

Uma ação apresentada pela Coligação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV) e pelo PMN questionou o registro de Deltan para concorrer como deputado. Os motivos foram:

Condenação do Tribunal de Contas da União (TCU) por gastos em passagens e diárias de outros procuradores da Operação Lava Jato

Pedido de exoneração enquanto era procurador por ser alvo de 15 procedimentos administrativos que poderiam culminar em demissão, aposentadoria ou compulsória.

Para os partidos, ao tentar deixar o cargo antes do resultado dos procedimentos, ele quis burlar a Lei de Inelegibilidade e a Lei da Ficha Limpa.

