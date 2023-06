Jefferson Rudy/Agência Senado - 24.05.2023 Senadora Damares Alves (Republicanos-DF)

A senadora Damares Alves (Republicanos - DF) comunicou neste sábado (10), através das redes sociais, que não irá votar a favor da indicação do advogado Cristiano Zanin Martins à vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).

“Nem tentem falar comigo sobre a indicação do Dr. Zanin para o STF. Que fique claro desde já que meu voto será NÃO e nada, nem ninguém, me fará mudar! Por favor, não insistam!”, afirmou a parlamentar.

Segundo Damares, "a indicação do Dr. Zanin fere o princípio constitucional da impessoalidade".

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) escolheu Zanin após 51 dias da aposentadoria do ex-ministro Ricardo Lewandowski.

O nome do advogado será levado ao Senado para aprovação. Ele precisa ter o voto de 41 senadores para trabalhar na Corte até 15 de novembro de 2050, quando completará 75 anos.

Zanin já conta com a quantidade de votos necessária na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Alguns senadores afirmaram que vão esperar se reunir com Zanin antes de formar sua opinião. O governo espera que a nomeação seja aprovada até 1º de julho, embora a data para a votação ainda não tenha sido definida.





Cristiano Zanin

Cristiano Zanin Martins nasceu em Piracicaba e mudou-se para São Paulo para cursar graduação em Direito na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. A partir de 2013, tornou-se advogado de Lula e ganhou notoriedade pela defesa do presidente da República nos processos relacionados à Operação Lava Jato.

Em habeas corpus apresentado por Zanin, a Corte decidiu por anular as sentenças contra o petista. Desde então, o advogado mantém forte relação de confiança com Lula, e já era tido como principal substituto de Lewandowski.

