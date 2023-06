Reprodução Fernando Holiday (Republicanos -SP)

A Polícia Federal afirmou ao Supremo Tribunal Federal (STF) que não encontrou indícios de que o vereador Fernando Holiday (Republicanos -SP) tenha incitado atos golpistas que depredaram a praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro .

A apuração da conduta de Holiday foi uma ordem do ministro Alexandre de Moraes, do STF. A ação foi apresentada ao Supremo pela bancada feminista da Câmara Municipal de São Paulo, alegando que o vereador havia incentivado atos golpistas através das redes sociais.

Segundo o delegado Marcello Uchoa, responsável pela investigação, não houve incitação ao golpe nas publicações de Holiday. Foram analisadas cerca de 7.300 postagens, entre fotos, reportagens e vídeos, que revelam "tom crítico às instituições e aos seus representantes em suas falas".

Uchoa diz ainda que crimes como difamação, calúnia e injúria, dependem de uma representação ou queixa. "Ou seja, não basta apenas a existência de uma possível ofensa, é necessário que haja uma manifestação formal da vítima ou do órgão ministerial para que o processo criminal seja instaurado", diz o delegado da PF.





Na ação da bancada feminista, a covereadora do mandato coletivo do PSOL na Câmara Municipal, Silvia Ferraro, afirmou que a participação nos atos eram mais graves quando partiam de um parlamentar.

“A participação de parlamentares eleitos democraticamente com o voto popular é ainda mais grave pois os atos golpistas atentaram diretamente contra a vontade da maioria do povo brasileiro”, afirmou ela.

