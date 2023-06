Marcelo Camargo/Agência Brasil - 08.01.2023 Golpistas invadem Congresso, STF e Palácio do Planalto

O Supremo Tribunal Federal (STF) começou a julgar nesta sexta-feira (2) mais 70 denunciados pela participação nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro . Ao todo, foram apresentadas 1.390 denúncias pela Procuradoria-Geral da República (PGR) e, até agora, 1.175 envolvidos já se tornaram réus.

Com esse novo julgamento, ficarão apenas 145 denúncias restantes para Corte analisar.

Nesta sexta (2), o ministro Alexandre de Moraes, relator da CPI de 8/1 foi o primeiro a votar e defendeu o recebimento das denúncias.

“Não existirá um ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO sem que haja Poderes de Estado, independentes e harmônicos entre si, bem como previsão de Direitos Fundamentais e instrumentos que possibilitem a fiscalização e a perpetuidade desses requisitos", disse.

"Consequentemente, a conduta por parte do denunciado revela-se gravíssima e, ao menos nesta análise preliminar, corresponde aos preceitos primários estabelecidos nos indigitados artigos do nosso Código Penal”, continuou.

Esse já é o sétimo julgamento de acusações em análise. Todas as denúncias são analisadas pelos ministros de forma individual durante sessão no plenário virtual. Com isso, os votos podem ser apresentados até o dia 9 de junho.

