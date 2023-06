Reprodução: redes sociais Mauro Cid

Eliziane Gama (PSB-MA), relatora da CPMI dos atos golpistas de 8 de janeiro afirmou que o tenente-coronel Mauro Cid, preso desde o dia 3 de maio , será um dos primeiros alvos a serem ouvidos pela comissão. Ele tornou-se prioridade após a Polícia Federal encontrar uma minuta de um decreto de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) e "estudos" para um eventual suporte jurídico caso houvesse um golpe de Estado no país.

Em situações decorrentes de perturbação da ordem pública, a GLO permite ao presidente da República convocar uma operação militar das Forças Armadas.

“Vamos trabalhar para ele vir primeiro ou imediatamente após o ex-ministro da Justiça Anderson Torres”, afirmou Eliziane à CNN Brasil.

A comissão irá se reunir na próxima terça-feira (13). Há ainda 13 pedidos para ouvir Mauro Cid, variando entre convocações e convites. Um deles assinado pela relatoria do colegiado.

No momento, o tenente-coronel não é oficialmente um investigado pela CPMI, ele se encontra na condição de testemunha, que tem chances de não comparecer para prestar depoimento.

Em despacho, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que Cid "reuniu documentos com o objetivo de obter suporte jurídico e legal para a execução de um golpe de estado".

Ainda de acordo com o documento, o material se tratava "da possibilidade de emprego das Forças Armadas em caráter excepcional destinados a garantir o funcionamento independente e harmônico dos poderes da União".

