O Partido dos Trabalhadores ( PT ) pediu ao pedido ao Ministério das Comunicações para ter seus próprios canais de rádio e televisão. A solicitação foi oficializada na última terça-feira (6). O ofício foi assinado pela presidente Nacional e deputada federal, Gleisi Hoffmann, e pelo secretário Nacional de Comunicação, deputado federal Jilmar Tatto.

Segundo a legenda, há vagas abertas, sendo 49 canais disponíveis.

O PT justifica que precisa informar a população sobre prestação de contas e incentivar a participação política dos cidadãos.

"A comunicação por canal partidário específico possibilitaria a justa prestação de informação uma vez que os partidos políticos são indissociavelmente vinculados à educação política, ao incentivo da participação política e à contínua comunicação com os cidadãos”, relata o documento.

“A outorga de canais públicos de rádio e televisão vai permitir ao partido ampliar as suas redes, hoje digitais, levando à sociedade informações com credibilidade, incentivo à participação e formação política. Cumprimos todas as exigências determinadas pela Constituição para concessão pública de meios de comunicação”, relata Gleisi.

O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, já recebeu a solicitação. No entanto, a definição da outorga cabe à Presidência da República.

