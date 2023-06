José Cruz/Agência Brasil - 02/01/2023 O ministro da Casa Civil, Rui Costa

Nesta quarta-feira (7), o ministro da Casa Civil, Rui Costa, pediu desculpas pelas críticas que fez a Brasília, ao chamar a cidade de "ilha da fantasia" na última sexta-feira (2). Nas redes sociais, o ministro disse que "não foi feliz com as palavras" e que as declarações tinham sido apenas um "desabafo".

"Na sexta-feira passada, eu estava em Itaberaba, na Bahia, num evento de entrega de mais um hospital. Lá, desabafei e demonstrei minha inconformidade com o processo de escolhas e decisões tomadas. Ao citar Brasília como centro do poder político, não fui feliz nas minhas palavras, o que permitiu que alguns transformassem a minha declaração em um ataque à cidade ou ao seu povo", escreveu.

Ao citar Brasília como centro do poder político, não fui feliz nas minhas palavras, o que permitiu que alguns transformassem a minha declaração em um ataque à cidade ou ao seu povo. — Rui Costa (@costa_rui) June 7, 2023

"Quero deixar absolutamente claro que meu desabafo nada tem a ver com brasileiras e brasileiros que vivem na capital, com seus familiares, lutando, sonhando e passando dificuldades como tanta gente em todas as cidades do país", continuou.

Brasília é formada por uma gente corajosa e trabalhadora, que labuta todos os dias, com muito esforço e dignidade, por uma vida melhor. Tenho a convicção de que nada supera o trabalho. — Rui Costa (@costa_rui) June 7, 2023

Durante evento em Itaberaba (BA), na último sexta, Costa disse que Brasília é uma “ilha da fantasia”. “Aquele negócio de botar a capital do país longe da vida das pessoas, na minha opinião, fez muito mal ao Brasil”, disse o ministro na ocasião.



“Era melhor [a capital] ter ficado no Rio de Janeiro, ou ter ido para São Paulo, para Minas ou Bahia, para que quem fosse entrar num prédio daquele, ou na Câmara dos Deputados ou Senado, passasse, antes de chegar no seu local de trabalho, numa favela, embaixo de viaduto, com gente pedindo comida, vendo gente desempregada”, declarou Costa no evento.

Repercussão negativa



A fala do ministro da Casa Civil repercutiu negativamente entre autoridades da capital federal, incluindo aliados do governo. O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), criticou Rui e o chamou de “idiota completo".

Na última segunda (5), presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), também criticou o ministro pela fala. "Um dos ministros da articulação fez uma declaração sobre Brasília neste final de semana que causou muito rebuliço em partidos de esquerda à direita. Essas coisas não ajudam e o governo saberá tomar um rumo", disse Lira em entrevista à CNN Brasil .

Antes disso, no domingo (4), parlamentares da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) enviaram um ofício ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pedindo a demissão do ministro chefe da Casa Civil após as declarações.

Na solicitação assinada pelos deputados distritais Pastor Daniel de Castro (PP), Joaquim Roriz Neto (PL) e Thiago Manzoni (PL), os parlamentares manifestaram “profunda preocupação” com as declarações do ministro e apontaram que as falas levantavam “dúvidas sobre a capacidade de Rui Costa desempenhar suas funções de forma adequada”, assim como demonstravam “falta de respeito pela capital federal”.

