Os deputados federais Nikolas Ferreira (PL-MG) e Jandira Feghali (PCdoB-RJ) discutiram na última terç-feira (6) durante audiência da CPMI do 8 de janeiro . O parlamentar acusou a colega de mentir, que não gostou e resolveu respondê-lo em seguida.

“Se mentir fosse esporte olímpico, teríamos vários campeões aqui, como a deputada que me antecedeu”, afirmou Nikolas, referindo-se a Jandira.

“Eu ouvi muitas coisas aqui hoje. Coisas, inclusive, desqualificadas, ouvimos palavras de baixo calão. Inclusive, eu gostaria de enfatizar, presidente, que todos nós aqui temos uma história e quem me chama de mentirosa tem que ter muita coragem, porque quem está começando agora não pode me chamar de mentirosa”, rebateu a deputada, demonstrando indignação com a acusação.

“Aqueles que me conhecem sabem que não uso mentiras, uso argumentos e tenho uma história e ideias, e não me falta coragem para enfrentar qualquer debate neste parlamento”, acrescentou.

Após a introdução, Jandira ainda ironizou Nikolas ao explicar uma regra gramatical ao deputado. “Quero dizer que, para conhecer os 24 processos de Jair Bolsonaro, é preciso ler […] e quando eu falei sobre isso, é importante conhecer a língua portuguesa: uma frase que vem depois de uma vírgula refere-se ao sujeito que vem imediatamente antes da vírgula”.

“Portanto, eu estava falando claramente do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, aqueles que estão começando agora e chegam a este momento no Congresso Nacional não têm estofo para me chamar de mentirosa”, concluiu.

CPMI do 8 de janeiro

A CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) do 8 de janeiro vi investigar os atos terroristas que aconteceram em Brasília. As ações contra os prédios dos Três Poderes foram feitas por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ).

Ontem, o colegiado se reuniu e aprovou o plano de trabalho apresentado pela senadora Eliziane Game (PSD-MA), que é relatora da comissão.





