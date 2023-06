redacao@odia.com.br (IG) Valdemar Costa Neto falou sobre Bolsonaro





O presidente do PL , Valdemar Costa Neto , voltou a falar dos “erros” cometidos por Deltan Dallagnol (Podemos-PR) e do senador Sergio Moro (União Brasil-PR), mas apontou que há diferenças entre os casos dos dois e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ).

Segundo informações do Portal G1, o vídeo com as declarações do cacique político será divulgado nesta terça (6). Nas imagens, Valdemar diz que o “TSE vai errar” se tornar Bolsonaro “inelegível”.

"Do Sério Moro e do Dallagnol, eu não tenho nada contra eles. Tudo o que os dois fizeram foi anulado pelo STF. Eles estão pagando por causa do excesso", opinou. "Eu não acredito que o Tribunal Superior Eleitoral vá fazer isso. O TSE estará errando se condenar o Bolsonaro e se deixá-lo inelegível."

Valdemar Costa Neto relatou que vai aguardar o fim do julgamento do ex-presidente para saber se Bolsonaro ficará inelegível. Ele pediu aos ministros do Tribunal Superior Eleitoral que sigam a “firmeza” da lei.

Julgamento de Bolsonaro está marcado

O TSE marcou para 22 de junho o julgamento contra Bolsonaro. A Corte Eleitoral deve analisar a inelegibilidade do ex-presidente, o que pode deixá-lo fora da disputa presidencial em 2026.

Bolsonaro é acusado por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. O processo se trata sobre a reunião do ex-presidente e embaixadores no ano passado.

Na época, Jair Bolsonaro atacou urnas eletrônicas e colocou o sistema eleitoral do país em xeque. O evento foi transmitido pela TV Brasil, emissora estatal do Planalto.

O julgamento era esperado para maio, mas Moraes decidiu esperar a nomeação de dois novos ministros para completar as cadeiras vazias na Corte Eleitoral. Os ministros Floriano Marques e André Ramos tomaram posse na última terça-feira (30) e devem ter esse processo como primeira ação no TSE.

O Ministério Público Eleitoral (MPE) defendeu a condenação do ex-presidente. Para o vice-procurador eleitoral, Paulo Gonet, Bolsonaro não poderia usar os meios de comunicação da União para a propagação de informações falsas.





