Montagem Marcos do Val e Rogério Correa se provocaram na CPMI





O deputado Rogério Correa (PT-MG), vice-líder do governo na Câmara, ironizou o senador Marcos do Val (Podemos-DF) nesta terça-feira (6) durante sessão da CPMI do 8 de janeiro . O parlamentar bolsonarista tentou a todo momento interromper o petista, que perdeu a paciência e provocou o colega de Congresso Nacional.

Marcos do Val fez uma série de acusações contra o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB-MA), sem apresentar nenhuma prova. Correa então saiu em defesa do ex-governador do Maranhão, mas passou a ser interrompido inúmeras vezes pelo senador.

Impaciente, o deputado destacou que os terroristas que participaram do ato golpista em Brasília no dia 8 de janeiro eram apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ). Nesse momento, Do Val se revoltou e tentou contra-argumentar, mas foi impedido pelo petista.

“Lembrar que quebraram aqui o Senado Federal. Todos bolsonaristas. Não identificaram nenhum infiltrado. Todos eram bolsonaristas”, falou Correa. “Não se tem prova de nenhum que não fosse bolsonarista se não decretasse. O senador não manja de nada, manja só de outras coisas, podia ficar em silêncio”.

Confira o vídeo abaixo:

Senador Rogério Correia para o Senador Marcos do Val": O senador não manja de nada, manja só de outras coisas. Poderia ficar em silêncio". 🤣



📽 @noseconexoes pic.twitter.com/WeGqnI4b6p — Lázaro Rosa 🇧🇷 (@lazarorosa25) June 6, 2023





Qual o sentido da provocação?

O petista usou o termo “manja” para provocar do Val de um episódio recente envolvendo o senador e de Flávio Dino. Na semana passada, o parlamentar postou uma foto dele e do ministro apenas de sunga, insinuando que seu órgão genital é maior que do ex-governador.

Por conta disso, apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) passaram a acusar o senador de estar preocupado em olhar a genitália de outro homem, ou seja, um “manja”.

A expressão é usada de forma pejorativa para homens heterossexuais que fazem comentários sobre o pênis de outros rapazes.





Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.