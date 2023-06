Reprodução Marina Silva participou do evento que comemorou o Dia do Meio Ambiente





A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva (Rede-SP), apresentou nesta segunda-feira (5), ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), um plano para frear o desmatamento na Amazônia. Uma das medidas que o governo adotará é o embargo imediato de cerca de 50% da área desmatada ilegalmente no país.

Isso significa que as atividades que são realizadas na região em que ocorreram os desmatamentos ilegais serão suspensas. O plano ainda tem como objetivo criar em cinco anos novos espaços de conservação em três milhões de hectares.

A apresentação do plano ocorreu no Dia Mundial do Meio Ambiente e faz parte da 5ª fase do PPCDam (Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia). O governo federal colocou no projeto quatro eixos e seu objetivo é alcançar 150 metas.

O trabalho, liderado pelo Ministério do Meio Ambiente, tem a participação de 17 pastas e dezenas de órgãos públicos.

O PPCDam surgiu em 2004, quando Marina era ministra no primeiro mandato de Lula. O plano nasceu para diminuir o desmatamento na Amazônia. Especialistas dizem que o projeto, que chegou ao fim em 2019, quando Jair Bolsonaro se tornou presidente, obteve resultado satisfatório.

O retorno do Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia tem como principal foco zerar o desmatamento na Amazônia em sete anos.

Marina Silva com prestígio

Conforme revelou o Portal iG – Último Segundo, Marina Silva segue com prestígio no governo Lula, mesmo sofrendo uma série de derrotas no Congresso. O presidente da República quer fortalecer a ministra para dar um recado ao mundo que sua gestão está comprometida com o meio ambiente.

Marina e Lula seguem com boa relação e a ministra continuará com carta branca para tomar as ações que julgar necessárias.





