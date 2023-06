Reprodução Lula ao lado de aliados e do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) começou a articular nos bastidores para ter maior apoio da Câmara, mas teme que qualquer movimento equivocado possa prejudicá-lo junto aos senadores. Atualmente, o petista tem base sólida no Senado e não quer perder essa aliança.

O chefe do Executivo federal se reuniu com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e escutou uma série de reclamações. O petista prometeu receber com maior frequência as lideranças partidárias e escutar mais os desejos dos deputados federais. Ele também não descarta a hipótese de fazer uma reforma ministerial para agradar o Centrão.

Porém, Lula avisou a Lira que suas ações serão bem calculadas e precisará ter o apoio dos senadores. O petista destacou que, diferentemente do que dizem os deputados, o Planalto tem base sólida em uma parte do Congresso e está no Senado, rasgando elogios a Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

O petista pontuou as diversas vezes que foi ajudado pelo Senado. Também informou que tem cerca de 50 senadores que votam a favor dos projetos que o governo enviou para a Casa de Leis com pouco esforço, diferentemente do que acontece na Câmara dos Deputados.

Lula evidenciou que será fiel aos senadores enquanto tiver com todos eles ao seu lado. Lira concordou com o petista sobre manter a boa relação com o Senado, mas também informou que a Câmara é tão importante quanto a Casa administrada por Pacheco.

Lira aponta reclamações

Líderes do Centrão revelaram ao presidente Lula que membros da base governista estão ‘demonizando’ ex-aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ). Essa ‘demonização’ tem impedido nomeações em cargos de segundo e terceiro escalão do governo.

Desde semana passada, o chefe do Executivo federal passou a participar mais ativamente das articulações política. Em meio a tantas reclamações,Arthur Lira relatou ao governante do país que deputados federais estavam incomodados de estarem com a pecha de bolsonaristas.

O presidente da Câmara falou que importantes figuras da base governista impediram em diversas ocasiões as nomeações de parlamentares ou aliados de membros do Centrão de ocuparem cargos no segundo e terceiro escalão por conta da relação deles com Bolsonaro.

Lula pediu aos seus aliados que sejam mais pragmáticos sobre o assunto.





