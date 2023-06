REPRODUÇÃO/AGÊNCIA BRASIL Eduardo Paes tem alta após internação

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), recebeu alta na manhã deste domingo (4) após ser internado ontem, no Hospital Copa Star, em Copacabana, na Zona Sul da capital fluminense.

Paes foi hospitalizado nesse sábado (3) para continuar o tratamento de uma crise renal, que começou no dia 25 de maio.

O médico Paulo Rodrigues, responsável pelo tratamento do prefeito, informou que o estado de saúde de Paes é bom e estável.

De acordo com a prefeitura, o político retoma a agenda de compromissos já nesta segunda-feira (5). As agendas públicas de hoje, devido à internação, foram canceladas.

